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أمير قطر: ناقشت مع الرئيس ترامب الأوضاع في المنطقة

05:47 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر وترامب

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وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في المنطقة.

وشهد بن حمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش مع أمير قطر قضايا العالم من بينها الأوضاع في روسيا وأوكرانيا وإيران، معربا عن شكره لأمير قطر على الصداقة التاريخية.

وأضاف ترامب: "نحن منخرطون في هذه المنطقة وقطر تقوم بعمل رائع"، موجها حديثه إلى الأمير القطري "لقد قمتم بعمل رائع في بناء دولتكم".

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أمير قطر جونالد ترامب زيارة ترامب لقطر تميم بن حمد آل ثاني
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