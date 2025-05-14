البابا الأمريكي الأول يدعو لنصرة كنائس الشرق

فاتيكان سيتي - (أ ب)

تعهد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر اليوم الأربعاء ببذل "كل جهد" للعمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتعزيز الروحانية والتقاليد الخاصة بالكنائس ذات الطقوس الشرقية بشكل نشط، وهي المجتمعات الكاثوليكية التي لها أصول في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية والتي دمرتها سنوات من الصراع والاضطهاد.

وقال ليو أمام جمهور من المصلين من الطائفة الشرقية في إطار العام المقدس "الكنيسة بحاجة إليكم!"

ويقبل الكاثوليك من الطائفة الشرقية سلطة البابا، لكن لديهم العديد من طقوسهم الخاصة. ويشمل ذلك الكنائس الكاثوليكية القبطية والكلدانية والمارونية والإريترية، بالإضافة إلى كنيسة السريان الملبار في الهند، والطوائف الكاثوليكية اليونانية المنتشرة في أوروبا الشرقية والأمريكتين.

وعلى عكس المسيحيين الأرثوذكس، تعترف هذه الكنائس الكاثوليكية تمامًا بالسلطة البابوية.

وفي تصريحاته، أقرّ ليو بأن العديد من الكاثوليك من أتباع المذهب الشرقي اضطروا للفرار من أوطانهم بسبب "الحرب والاضطهاد وعدم الاستقرار والفقر".

وكان ذلك في إشارة إلى نزوح المسيحيين من الشرق الأوسط، والعراق وسوريا بشكل خاص حيث هُجّرت مجتمعات بأكملها جراء سنوات من عنف المتطرفين الإسلاميين.

وكانت العديد من هذه المجتمعات في شمال العراق من أقدم المجتمعات في هذا الدين، حيث لا تزال لهجات الآرامية - لغة المسيح – يتم التحدث بها".

وتعهد البابا ببذل "كل جهد" للعمل من أجل تحقيق السلام في تلك المناطق، مشيرا بشكل خاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا، وقال إن الكرسي الرسولي مستعد "للمساعدة في جمع الأعداء معا وجها لوجه".

ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الأربعاء أن البابا ليون الرابع عشر وهو أول بابا من مواليد الولايات المتحدة، والمعروف سابقًا باسم الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، وجه "نداءً حارًا" إلى الزعماء السياسيين للالتقاء معا والتفاوض.

وأضاف " أنا شخصياً سأبذل كل ما في وسعي لجعل هذا السلام يدوم"،. "الحرب ليست أمراً لا مفر منه أبداً".

وسلط ليو، الذي تم اختياره لخلافة البابا فرنسيس في اجتماع الأسبوع الماضي، الضوء على العديد من الصراعات المستمرة، من غزة وأوكرانيا إلى لبنان وسوريا وتيجراي والقوقاز.

وقال البابا 69 عامًا: "جيراننا ليسوا أعداءنا في المقام الأول، بل هم إخواننا البشر". يجب ألا تكل الكنيسة أبدًا في الإصرار على أن "ندع الأسلحة تصمت".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من مطالبة البابا ليو بإنهاء الصراعات العالمية في صلواته الأولى يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم تنصيبه يوم الأحد المقبل في الفاتيكان، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.