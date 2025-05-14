اختار مساندة تنظيم ضدنا.. نتنياهو يهاجم ماكرون بسبب مواقفه الأخيرة من حماس

وكالات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.

قال نتنياهو، إن "ماكرون اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب تنظيم إرهابي إسلامي قاتل وترديد دعاية كاذبة واتهامات ضد إسرائيل"، وفق تعبيره، في إشارة لحركة حماس.



وأضاف نتنياهو: "ماكرون يطالب مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام وإعطاء مكافأة للإرهاب بدلًا من دعم المعسكر الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية الإسلامية"، وفق تعبيره.



وجاء الهجوم الإسرائيلي، بعدما حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأكد ماكرون، اليوم الأربعاء، أن مسألة مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل تظل سؤالًا مطروحًا على الأوروبيين، مستشهدًا بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت فيها إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.



وقال الرئيس الفرنسي، ردًا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئًا لم يحدث، لذلك فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".



وعلى الرغم من ذلك، فإن ماكرون، ذكر أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل، وفقا لوكالة "بلومبرج".



كما اتهم الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك "غير مقبول" و"مخزٍ" بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة منذ مطلع مارس الماضي.



وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة "تي إف 1" الفرنسية، إذ ناقش قضايا خارجية وداخلية.



وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو ماكرون، ففي أبريل الماضي، صرح الرئيس الفرنسي أن بلاده "ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية مستقلة".



ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة على تصريحات ماكرون، معتبرًا أن إقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الراهنة "تشكل مكافأة كبرى للإرهاب"، بحسب تعبيره.



وهاجم نتنياهو، ماكرون، قائلًا: "لن نقبل مواعظ عن إقامة دولة فلسطينية ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغيرها من المناطق التي لن يمثل استقلالها خطرًا على فرنسا".