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كاتس: على ماكرون ألا يلقي علينا المواعظ

04:50 م الأربعاء 14 مايو 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

‌‏قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ألا يلقي علينا المواعظ فإذا كان صديقا لإسرائيل كما يقول عليه أن يقف في صفنا في حربنا ضد حماس ومحور الشر الإيراني".

‌‏بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ماكرون اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب "تنظيم إرهابي إسلامي قاتل" وترديد دعاية كاذبة واتهامات ضد إسرائيل.

‌‏وأضاف نتنياهو: "ماكرون يطالب مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام وإعطاء مكافأة للإرهاب بدلا من دعم المعسكر الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية الإسلامية".

وكان الرئيس الفرنسي، طالب قادة الاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

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يسرائيل كاتس إسرائيل إيمانويل ماكرون
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