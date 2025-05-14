لماذا وضعت الرياض سجاد باللون البنفسجي أثناء استقبال ترامب؟

كتبت- سلمى سمير:

في استقبال استثنائي يعكس الرمزية الثقافية والبروتوكول الجديد للمملكة العربية السعودية، امتد بساط باللون البنفسجي على مدرج الطائرات من أسفل سلم طائرة "إير فورس وان" خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، أمس الثلاثاء، في مستهل جولته الخليجية.

وكما يشير تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أصبح اللون البنفسجي جزءًا من مراسم الاستقبال الملكية منذ عام 2021، حين استبدلت السعودية السجاد الأحمر التقليدي بآخر بلون "اللافندر"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتحديد بروتوكولات استقبال خاصة بها.

واعتبرت الوكالة أن "البنفسجي في المملكة يرتبط بأزهار الربيع البرية التي تغطي صحارى البلاد، ويُعد رمزًا للكرم السعودي"، مشيرة إلى أن هذا اللون يعكس جانبًا من روح الأرض والبيئة المحلية.

ففي فصل الربيع، تتحول الكثبان الرملية القاحلة في السعودية إلى لوحات طبيعية نابضة بالألوان، مغطاة بأزهار الخزامى، والريحان، ونبات "الأهيان" وهو شجيرة مزهرة تنمو في أرجاء شبه الجزيرة العربية.

وقالت الوكالة، إن هذا التحول الطبيعي رمزًا لما يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيقه ضمن خطته الطموحة لتنويع الاقتصاد المعروف باسم "رؤية 2030"، حيث يُجسد اللون البنفسجي الأمل في تحويل المملكة من اعتمادها على النفط إلى مرحلة جديدة من النمو والتنوع.

ولا يقتصر تميز البساط على لونه فحسب، بل يتميز أيضًا بإطار من نسيج "السدو" التقليدي، الذي تصنعه نساء البدو عبر أنوال يدوية. ويُعد "السدو" من أبرز الرموز الثقافية في الخليج، وقد أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عام 2020 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وكان أول استخدام للبساط الخزامي في مايو 2021، عند استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي حينها وهو أبرز شركاء السعودية الإقليميين، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ومنذ ذلك الحين، أصبح البساط جزءًا من مراسم الاستقبال الرسمية لكبار الزوار في الدولة.

وكان اللافت في الاستقبال في أن ربطة عنق دونالد ترامب كانت هي الأخرى بنفس لون السجادة التي فرشت أثناء استقباله.

على جانب آخر، وفي العاصمة القطرية الدوحة، احتفظت السجادة بلونها التلقيدي وهو اللون الأحمر، وذلك أثناء استقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لدونالد ترامب، أثناء زيارته الثانية ضمن جولته بالخليج.