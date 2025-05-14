ترامب يلمّح لإمكانية زيارة تركيا لحضور محادثات بوتين وزيلينسكي

وكالات

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى احتمال أن يزور تركيا في حال سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه من السعودية إلى قطر: "أعلم أنه (بوتين) يرغب في وجودي هناك، وهذا احتمال وارد. إذا كان بإمكاننا إنهاء الحرب، سأفكر في ذلك". وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان نظيره الروسي سيحضر "إذا لم أكن هناك".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مقترحًا عقدها في مدينة إسطنبول التركية في 15 مايو الجاري.

وبدوره، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.