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بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. 5 مطالب توجّه بها ترامب إلى الشرع

03:39 م الأربعاء 14 مايو 2025

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وكالات


التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.


وخلال اللقاء الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجّه ترامب إلى الشرع، بخمسة مطالب، وفق ما أورده البيت الأبيض.


ووفقًا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن هذه المطالب هي: التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإبلاغ كل "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا، مضيفة خصّ ترامب "الإرهابيين الفلسطينيين" بالترحيل، وفق تعبيرها.


وتابعت ليفيت: "مساندة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية"، وبالإضافة إلى ذلك، الاضطلاع بالمسؤولية عن مراكز الاعتقال المتعلقة بالتنظيم في شمال شرقي سوريا.


ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع، قائلًا إن "الرئيس السوري رائع ولديه فرصة جيدة"، مضيفًا "نأمل أن تنضم سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيمية"، وفق ما أوردته الجزيرة.

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