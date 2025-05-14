سرب طائرات قطرية ترافق طائرة ترامب خلال زيارته للدوحة (فيديو)

(وكالات)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني محطة من جولته الخليجية، التي استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث شارك في القمة الخليجية الأمريكية التي عُقدت في الرياض.

وخلال رحلته إلى الدوحة رافق طائرة الرئيس الأمريكي سرب من الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك أثناء دخولها الأجواء القطرية.

🔴 فيديو 🎥| طائرات القوات الجوية الأميرية ترافق طائرة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب لدى دخولها الأجواء القطرية 🇺🇸🇶🇦#الموجز | قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/ReJqDwxpYp — الموجز (@almawjaz) May 14, 2025

وعقب وصوله، استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس ترامب في الديوان الأميري وسط مراسم استقبال رسمية.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دبلوماسية كبيرة، أبرزها الإعلان المفاجئ عن نية واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وما تبعه من لقاءات رفيعة المستوى جمعت ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وسط حضور إقليمي لافت، أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر الفيديو في اجتماع شارك فيه كل من ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأحمد الشرع.

ويُنتظر أن يناقش ترامب في الدوحة عددًا من القضايا الأمنية والإقليمية الحساسة، إضافة إلى تطورات المشهد السوري.

