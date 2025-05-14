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أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة

03:30 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر وترامب

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وكالات

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الجميع يريد إحلال السلام في المنطقة، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك هذه المرة.

وقال آل ثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل العاصمة القطرية الدوحة قبل قليل، "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة".

وتابع: "بإمكاننا أن نواصل العمل معًا لإحلال السلام سواء في منطقتنا أو مناطق أخرى مثل السلام بين روسيا وأوكرانيا".

واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الدوحة، مستأنفًا جولته الخليجية الرسمية التي بدأها من المملكة العربية السعودية التي كانت أولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه مهامه الرئاسية.

ومن المقرر أن يشهد ترامب، خلال زيارته الرسمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاستراتيجى، أبرزها الدفاع والاقتصاد والطاقة.

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