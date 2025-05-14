التطبيع مع إسرائيل.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللقاء الثلاثي بين ترامب والشرع وأردوغان

(وكالات)

كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن مضمون اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع خلال القمة الخليجية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي ونظيره السوري منذ اندلاع الأزمة، وصف ترامب لنظيره السوري ما اعتبره "فرصة تاريخية لصناعة واقع جديد"، داعيًا دمشق إلى اتخاذ خطوات جريئة نحو ما سمّاه "السلام الإقليمي المستدام".

وأكد ترامب، بحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن أمام القيادة السورية فرصة سانحة للانضمام إلى مسار "اتفاقات أبراهام" الموقعة بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، مشددًا على ضرورة مطالبة جميع المقاتلين الأجانب، بمن فيهم من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، بمغادرة الأراضي السورية، في إشارة واضحة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية المتواجدة داخل سوريا.

كما دعا ترامب إلى تعاون وثيق بين واشنطن ودمشق في التصدي لاحتمالات عودة تنظيم "داعش"، مطالبًا الحكومة السورية بتحمل مسؤولية الإشراف الكامل على مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق البلاد، والتي ما زالت تشكل تحديًا أمنيًا بالغ الخطورة للمنطقة بأسرها.

في المقابل، نقل البيان الأمريكي أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد وجود تحول كبير في المواقف السورية، في ضوء "انسحاب القوات الإيرانية من البلاد"، ما اعتبره مؤشرًا على انفراجة محتملة في علاقات دمشق الإقليمية والدولية. وأضاف الشرع أن لدى سوريا مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والتخلص من ترسانات الأسلحة الكيميائية.