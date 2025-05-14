أمير قطر يستقبل ترامب في الديوان الأميري بالدوحة (فيديو)

وكالات

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

الرئيس ترامب يصل إلى الديوان الأميري القطري، ويستقبله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. 🇺🇸🇶🇦 pic.twitter.com/gVHgRilxb9 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 14, 2025

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الدوحة، مستأنفًا جولته الخليجية الرسمية التي بدأها من المملكة العربية السعودية التي كانت أولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه مهامه الرئاسية.

ومن المقرر أن يشهد ترامب، خلال زيارته الرسمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاستراتيجى، أبرزها الدفاع والاقتصاد والطاقة.

امير دولة قطر يستقبل ترامب بالدوحة. pic.twitter.com/SLVw3fTBFR — mahmoud khalil (@zorba222) May 14, 2025

واختتم ترامب في وقت سابق من اليوم زيارته للعاصمة السعودية الرياض، إذ شارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت القمة مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأزمات السياسية المتصاعدة في المنطقة.