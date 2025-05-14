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أمير قطر يستقبل ترامب في الديوان الأميري بالدوحة (فيديو)

03:13 م الأربعاء 14 مايو 2025

أمير قطر يستقبل ترامب

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وكالات

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الدوحة، مستأنفًا جولته الخليجية الرسمية التي بدأها من المملكة العربية السعودية التي كانت أولى محطات زياراته الخارجية بعد توليه مهامه الرئاسية.

ومن المقرر أن يشهد ترامب، خلال زيارته الرسمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاستراتيجى، أبرزها الدفاع والاقتصاد والطاقة.

واختتم ترامب في وقت سابق من اليوم زيارته للعاصمة السعودية الرياض، إذ شارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت القمة مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأزمات السياسية المتصاعدة في المنطقة.

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أمير قطر ترامب الديوان الأميري بالدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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