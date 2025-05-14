ترامب: لولانا لما كان عيدان حيًا.. وأبلغنا إسرائيل برفع العقوبات عن سوريا

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله من على متن الطائرة المتجهة إلى قطر، "أبلغنا إسرائيل أننا سنرفع العقوبات عن سوريا".

وأضاف ترامب: "لولا نحن لما كان عيدان ألكسندر حيًا ولما كان أي من الأسرى على قيد الحياة".

وكان ترامب، علق على إطلاق سراح الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر، من قِبل حركة حماس، قائلًا: "عيدان ألكسندر هو آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة نحن نهنئ والديه وعائلته وأصدقاءه على هذه اللحظة الهامة".

ومن جانبها أوضحت حركة حماس، في بيان لها أمس الثلاثاء: أنها أفرجت عن ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، لافتًة إلى أن إطلاق سراح ألكسندر أتي بعد اتصالات مهمة مع واشنطن أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية.

وفيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض، أن إدارته "تعتزم رفع كافة العقوبات عن سوريا"، في خطوة تعد بداية لمرحلة جديدة قد تعيد دمج دمشق تدريجيًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

والتقى ترامب، اليوم الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع بالرياض، ووفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن اللقاء بين ترامب والشرع جرى التخطيط له مسبقًا، قبل انعقاد القمة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى اختبار فرص إعادة بناء العلاقة بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة والحصار السياسي والاقتصادي.