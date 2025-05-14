بعد حل العمال الكردستاني.. أردوغان: تخلصنا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مرحلة جديدة في تركيا خالية من الإرهاب بدأت بعد قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه، مشيرًا إلى أن "القوى الخارجية استخدمت الإرهاب أداة لعرقلة نهضة تركيا".

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها أمام نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان اليوم الأربعاء، "وصلنا للتخلص تمامًا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي".

وأشار إلى أن السياسيين سيبدأون مناقشات حول القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه.

وأكد الرئيس التركي، على ضرورة أن تتخذ أفرع تنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا نفس القرار بـ"حل نفسها أيضًا وإلقاء السلاح".

وأول أمس الاثنين، أعلنت وسائل إعلام كردية، أن حزب العمال الكردستاني قرر رسميًا حل نفسه وإلقاء السلاح، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود من الصراع مع الدولة التركية.

وأكد الحزب، أن قراره جاء استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، مشيرًا إلى أن عملية حل البنية التنظيمية للحزب سيتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من أوجلان.

وجاء في البيان: "نضال الحزب كسر سياسات الإنكار على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل سياسيًا وديمقراطيًا. وقد أكمل الحزب مهمته التاريخية".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: الدولة ستراقب عن كثب عملية حل حزب العمال الكردستاني على الأرض.