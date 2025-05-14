وزارة الدفاع الليبية تعلن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس ونشر وحدات محايدة في نقاط التماس لضمان التهدئة وحماية المدنيين.



وأكدت الدفاع الليبية، أن تعاملها مع التطورات الأخيرة جاء في إطار الواجب الوطني وبما يكفل الحفاظ على النظام العام.



ومن جانبه، طالب المجلس الرئاسي الليبي بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في طرابلس والامتناع عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.



وحمل المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف وقف إطلاق النار أو يساهم في زعزعة الأمن داخل العاصمة طرابلس، داعيًا الأطراف كافة إلى الاحتكام للعقل والحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى.



وشدد المجلس الرئاسي الليبي على مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات.



وأهاب المجلس بكافة المواطنين التحلي بالصبر والوعي، وتجنب مناطق التوتر حفاظا سلامتهم، مثمنًا دور جميع الأطراف الساعية إلى تهدئة الاشتباكات في طرابلس، وحقن الدماء، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.



وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لـ"حكومة الوحدة الوطنية" وعناصر من "جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب"، وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات خطيرة على المدنيين والسلم الاجتماعي.