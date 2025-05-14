بعد الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يصل الدوحة

(وكالات)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مستأنفًا جولته الخليجية الرسمية التي بدأها من المملكة العربية السعودية التي كانت أولى محطات زيارته الخارجية بعد توليه مهامه الرئاسية.



وكان ترامب قد اختتم في وقت سابق اليوم زيارته للعاصمة السعودية الرياض، حيث شارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت القمة مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأزمات السياسية المتصاعدة في المنطقة.



ومن المقرر أن يجتمع ترامب خلال زيارته للدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شارك بدوره في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض.