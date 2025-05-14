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أردوغان يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

01:55 م الأربعاء 14 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية، موضحًا أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا سيكون مثالًا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقال أردوغان، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، "سنواصل دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الدولة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن نيته برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقِد بالرياض أمس الثلاثاء.

وفي خطوة مفاجئة، قال ترامب، أمس، إنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا بناءا على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحول كبير للسياسة الأمريكية.

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رجب طيب أردوغان سوريا الولايات المتحدة
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