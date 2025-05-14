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سي إن إن: وفد إسرائيلي رفيع يلتقي ويتكوف وبولر في الدوحة وحماس تشارك

01:50 م الأربعاء 14 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر، أن وفد إسرائيلي رفيع يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومبعوث الأسرى آدم بولر في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المصدر، إن الوفد الإسرائيلي منخرط في محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لإنهاء الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات بالدوحة.

وتوجه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والمفاوضين الإسرائيليين، أمس الثلاثاء، إلى الدوحة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن ويتكوف حث خلال لقاءاته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استغلال ما سماه "نافذة الفرص" في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

ويتزامن اللقاء مع الزيارة الخليجية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي بدأت أمس الثلاثاء في السعودية.

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