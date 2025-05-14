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ترامب يغادر الرياض.. وبن سلمان في مقدمة المودعين (فيديو)

01:29 م الأربعاء 14 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(وكالات)

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة، في أولى محطات جولته الخارجية الرسمية.

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مودعي الرئيس الأمريكي، بعد أن استقبله أمس الثلاثاء في قصر اليمامة.

وشهدت القمة التي جمعت ترامب بقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، نقاشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتطوير الشراكات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الإرهاب، والأزمات السياسية التي تهز المنطقة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "انعقاد القمة يمثل التزامًا جماعيًا بدعم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن المرحلة تتطلب "تطوير التنسيق والعمل المشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية لمواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها التحولات الدولية والتهديدات الإقليمية".

واتسمت زيارة ترامب إلى الرياض بكثافة اللقاءات وتعدد الملفات، وتخللتها أيضًا خطوة سياسية بارزة تمثلت في لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وإعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق من اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيواصل مباحثاته مع القيادة القطرية، في ثاني محطات جولته التي تهدف إلى تعزيز التحالفات الأمريكية في منطقة الخليج.

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