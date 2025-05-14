ترامب: إدارة بايدن خلقت فوضى وأود عقد صفقة مع إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت فوضى من خلال عدم كفاءتها وتمكين إيران، مضيفًا "أود عقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب وعدم السعي لامتلاك سلاح نووي".

واختتم الوفدان الأمريكي والإيراني، يوم الأحد الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، في سلطنة عمان، ويعتزم الجانبان "المضي قدمًا" بشأن المزيد من المواضيع التقنية، وفق مسؤول أمريكي.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض، ويشاركهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.

كما يلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.

وقبل قليل، بدأ اللقاء بين ترامب و الشرع وبن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.