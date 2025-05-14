ترامب: التقيت بالشرع في الرياض ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا "ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا".



وأوضح ترامب، في القمة الخليجية الأمريكية التي تُعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، أنه أمر بوقف العقوبات على سوريا لإعطائهم فرصة جديدة، مؤكدًا أن واشنطن سترفع كل العقوبات عن سوريا "وهذا سيكون أمرًا إيجابيًا".



والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية.



وجاء اللقاء، بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ وقت النظام السابق للرئيس بشار الأسد الذي سقط في 8 ديسمبر الماضي، وسافر بعدها الأسد إلى روسيا.



وتم اللقاء على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، التي يحضرها عدد من زعماء دول الخليج في الرياض.



وكان ترامب قد صرح في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء من العاصمة السعودية، بأن إدارته "تعتزم رفع كافة العقوبات عن سوريا"، في خطوة تعد بداية لمرحلة جديدة قد تعيد دمج دمشق تدريجيًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست"، أن اللقاء بين ترامب والشرع جرى التخطيط له مسبقًا، قبل انعقاد القمة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى اختبار فرص إعادة بناء العلاقة بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة والحصار السياسي والاقتصادي.