من القطيعة إلى الانفتاح.. ترامب يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات عن سوريا (فيديو)

(وكالات)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة السورية.

وجاء اللقاء، بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ وقت النظام السابق للرئيس بشار الأسد الذي سقط في 8 ديسمبر الماضي، وسافر بعدها الأسد إلى روسيا.

وتم اللقاء على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، التي يحضرها عدد من زعماء دول الخليج في الرياض.

وكان ترامب قد صرح في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء من العاصمة السعودية، بأن إدارته "تعتزم رفع كافة العقوبات عن سوريا"، في خطوة تعد بداية لمرحلة جديدة قد تعيد دمج دمشق تدريجيًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن اللقاء بين ترامب والشرع جرى التخطيط له مسبقًا، قبل انعقاد القمة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى اختبار فرص إعادة بناء العلاقة بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة والحصار السياسي والاقتصادي.