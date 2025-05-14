فرنسا تطالب بتكثيف الضغط على إسرائيل بشأن غزة

باريس - (د ب أ)

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن ماكرون القول، إن مسألة "مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي"، تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة "تي إف 1"، حيث ناقش قضايا خارجية وداخلية.

واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ويشار إلى أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث، لذلك فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".



ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل.

كما اتهم الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك "غير مقبول" و"مخز" بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وتمثل التصريحات مثالا على التوتر المتزايد بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهرا والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.