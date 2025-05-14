لاستقبال ضيوف الرحمن.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج (صور)

(وكالات)

أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، أعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بارتفاع بلغ ثلاثة أمتار، في تقليد سنوي يعكس الجهود المتواصلة للمحافظة على قدسية البيت العتيق، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد شملت العملية تفكيك الأجزاء السفلية للكسوة، وفصل الأركان الأربعة، ورفع الكسوة وتثبيتها بدقة على الارتفاع المحدد، قبل تغطية الجزء المكشوف بقطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين تُحيط بالكعبة من جميع الجهات.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الكسوة من التلامس المباشر والتلف الناتج عن ازدحام الطائفين، خاصة مع تزايد أعداد الحجاج وحرص كثير منهم على الاقتراب من جدران الكعبة خلال أداء المناسك.

ونُقذت عملية الرفع بمشاركة فرق متخصصة، راعت في أعمالها أعلى معايير الدقة والاحترافية، إضافة إلى الالتزام الصارم بالضوابط الشرعية ومعايير السلامة التي تتطلبها قدسية المكان.