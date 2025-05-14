مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع الميدانية في دولة ليبيا الشقيقة، وخاصة الاشتباكات المسلحة الدائرة في العاصمة طرابلس، والتي تُنذر بتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار الشعب الليبي.

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، جميع رعاياها المتواجدين على الأراضي الليبية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالبقاء في أماكن إقامتهم لحين استقرار الأوضاع، مؤكدة ضرورة التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس حال وقوع أي طارئ، وقد خصصت رقم الهاتف (00218914897985) لهذا الغرض.

كما ناشدت مصر الأطراف الليبية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، ووقف التصعيد، والاحتكام لصوت العقل من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة الليبية ووحدة شعبها.