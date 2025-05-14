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مع ترامب والشرع وولي العهد السعودي.. أردوغان يشارك في قمة الرياض

12:01 م الأربعاء 14 مايو 2025

أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، في اجتماع ضم زعماء الولايات المتحدة والسعودية وسوريا بالرياض.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن الرئيس أردوغان شارك عبر تقنية الفيديو (فيديو كونفرانس)، في اجتماع ضم نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

والتقى الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، الرئيس السوري المؤقت، في أول لقاء من نوعه بين رئيسي البلدين منذ 25 عاما، والذي عقد على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي.

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أردوغان ترامب ولي العهد السعودي قمة الرياض
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