خلال لقائه ترامب.. بن سلمان: نسعى لوقف التصعيد بالمنطقة وإنهاء الحرب بغزة

وكالات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح القمة الخليجية الأمريكية التي تُعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، "نسعى لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وايجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".



وأضاف بن سلمان: "حريصون على استمرار التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استقرار المنطقة".



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القمة الخليجية الأمريكية، أنه يجب الإفراج عن كل الأسرى في قطاع غزة، والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة في هذه القاعة.



وقال ترامب: "نريد مستقبلًا آمنًا وكريمًا لشعب غزة لكن لا يمكن تحقيق ذلك بوجود قادة يغتصبون ويعذبون الأبرياء"، وفق تعبيره.



ويعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع بالرياض، ويشاركهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.