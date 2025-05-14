عبر تقنية الفيديو.. أردوغان يشارك في اجتماع مع ترامب وبن سلمان والشرع بالرياض

وكالات

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع.



وقبل قليل، بدأ اللقاء بين ترامب و الشرع وبن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة.



وكان ترامب قد أعلن نيته برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقِد بالرياض أمس الثلاثاء.



وفي خطوة مفاجئة، قال ترامب، أمس، إنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحول كبير للسياسة الأمريكية.



وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي وافق على عقد اجتماع مع نظيره السوري بعد مساعٍ دبلوماسية حثيثة لعقده، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.



كما سيلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.