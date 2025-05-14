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السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

11:04 ص الأربعاء 14 مايو 2025

كسوة الكعبة المشرفة صورة ارشيفية

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الرياض - (د ب أ)

قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) أمتار، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام (1446هـ).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن "العملية تتضمن فك الأجزاء السفلية، وفصل الأركان، ورفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع (3) أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها".

ويأتي هذا الإجراء السنوي في سياق المحافظة على سلامة الكسوة وحمايتها من التلامس أو التلف، خاصة خلال كثافة الطواف والاقتراب الشديد من الكعبة المشرفة في موسم الحج.

وتمت عملية الرفع بمشاركة فرق متخصصة، وفق إجراءات دقيقة تراعي قدسية المكان وتُنفذ بأعلى معايير السلامة والاحترافية.

ويُغطى الجزء المرفوع بقطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين من جميع الجهات، وهي عادة متبعة سنويًا، تعكس التنظيم الدقيق والاستعدادات المتكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التجهيزات المكثفة التي تقوم بها الجهات المعنية؛ لضمان راحة وأمن الحجاج وتهيئة الأجواء الروحانية لأداء المناسك بكل يسر وسكينة.

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كسوة الكعبة المشرفة موسم الحج السعودية
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