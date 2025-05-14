وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا.



وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في التوصل إلى توافق على الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا بسبب تباين مواقف الدول الأعضاء في شأنها.



وذكرت الصحيفة الألمانية، أن الحزمة الجديدة، التي وصفها قادة أوروبيون بـ"الصارمة"، تعد بمثابة حزمة "الحد الأدنى من التوافق"، إذ تم تجنب إدراج أي مقترحات مثيرة للجدل، خشية استخدام هنجاريا أو سلوفاكيا حق النقض "الفيتو".



ويوم السبت الناضي، اجتمع قادة أوروبيون في "تحالف الراغبين" الذي عُقِد في العاصمة الأوكرانية كييف، وكان من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا، كير ستارمر ودونالد توسك، لمناقشة مسار الصراع الأوكراني.



وخلال الاجتماع، هدد ماكرون بفرض قيود إضافية على روسيا في حال رفضها هدنة مدتها 30 يومًا دعا إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبدورها، اعتبرت روسيا هذه التهديدات بمثابة "لغة إنذارات"، إذ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تقبل بهذه اللغة.



من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها الأحد الماضي، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مقترحًا عقدها في مدينة إسطنبول التركية في 15 مايو الجاري.