زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوبى تايوان

تايبيه - (د ب أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة تشيايي في جنوبى تايوان صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار عقب حدوث الزلزال، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية أن مركز الزلزال يقع على بعد 30.8 كيلومترا شرق-جنوب شرق مبنى بلدية تشيايي، وعلى عمق 10.7 كيلومتر.

يذكر أن اليونان أيضا شهدت وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة جنوب مدينة "فراي"، وشعر به أيضا سكان عدد من المحافظات المصرية وبعض المدن التركية.