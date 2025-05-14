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هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار

10:08 ص الأربعاء 14 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تجد صعوبة في تأكيد نجاح محاولة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد السنوار.

وقالت "هآرتس"، إنه لا يوجد حتى الآن في إسرائيل يقين ولا حتى تفاؤل بشأن نتائج محاولة اغتيال محمد السنوار.

ومساء أمس الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، بأن الغارات التي أصابت المستشفى كانت تستهدف القيادي في حماس، محمد السنوار.

كما أفادت مصادر موقع "والا" الإسرائيلي، بأن "الهجوم على المستشفى الأوروبي كان محاولة لاغتيال محمد السنوار، وحتى الآن نتائج الهجوم غير معلومة".

وقال جيش الاحتلال، في بيان أمس: "قبل وقت قصير، شنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك هجومًا دقيقًا استهدف عناصر من تنظيم حماس كانوا داخل مجمع للقيادة والسيطرة تم إنشاؤه ضمن بنية تحتية تحت الأرض تقع أسفل مستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد السنوار إسرائيل
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