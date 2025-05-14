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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا بإخلاء 3 موانئ في اليمن

10:06 ص الأربعاء 14 مايو 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحذيرًا بإخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن، وذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش للصحف العربية، أفخاي أدرعي، على منصة "إكس".

ويأتي ذلك بعدما أطلقت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن صاروخًا بالستيًا صوب مطار بن غجوريون قرب تل أبيب، وفق ما قاله المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع.

ومن جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعتراض صاروخًا أُطلِق من اليمن في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار التي دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.

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