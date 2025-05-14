قبل التوجه إلى قطر.. ترامب يلتقي قادة دول الخليج وأحمد الشرع بالرياض

وكالات

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض قادة دول الخليج والرئيس السوري أحمد الشرع قبل أن يتوجه إلى قطر في ثاني يوم من زيارته للمنطقة والتي وصفها بـ"التاريخية"، وذلك بعد يوم حافل من زيارته للسعودية.

وكان ترامب قد أعلن نيته برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقِد بالرياض أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي "ولو لوقت قصير" نظيره السوري أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية الأمريكية.

وفي خطوة مفاجئة، قال ترامب إنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحول كبير للسياسة الأمريكية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وافق على عقد اجتماع مع نظيره السوري بعد مساعٍ دبلوماسية حثيثة لعقده، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما سيلتقي ترامب بقادة وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.

ويأتي هذا الاجتماع غداة يوم حافل شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات بين واشنطن والرياض، أمس الثلاثاء، إذ وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرياض ستشتري أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، في ما وصفه بـ"أكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

وذكرت واشنطن أن شركة "داتا فولت" السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي، في أعقاب انتهاء أعمال القمة الخليجية الأمريكية، إلى قطر إذ تنعقد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.