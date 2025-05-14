تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن



وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، تعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار التي دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفقا لروسيا اليوم.

والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأعلنت الجماعة اليمنية مسؤوليتها عن إطلاقه.

ودوت صفارات الإنذار في عدة أماكن في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا صوب مطار بن غوريون قرب تل أبيب.