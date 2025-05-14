الرئيس الأمريكي: لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض، أن الولايات المتحدة توصلت إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين.

وقال ترامب: "لدينا الإطار لاتفاق متين للغاية مع الصين، وآن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا".

وتابع: "سندفع الصين للانفتاح برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الاتفاق"، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال إنه يمكنه تصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري أمريكي صيني، مضيفا: "أجل، أتصور ذلك أعني، لست متأكدا من ضرورة ذلك".

ودخلت التخفيضات في الرسوم الجمركية الإضافية بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ.

وبدأ البلدان الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلا فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطا فيها أخيرا.

وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية 125%.

لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال ترامب: "كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح".

وأشار إلى تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع الصين، مؤكدا أن العلاقات معها جيدة للغاية.

وأضاف: "لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي جين بينج، وبطبيعة الحال انقطعت بسبب كوفيد".

وأضاف: "عدا ذلك، كانت لدي دائما علاقة رائعة مع الرئيس الصيني، إذ أكن الكثير من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور".