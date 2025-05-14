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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أطلق من اليمن وتفعيل صافرات الإنذار

08:03 ص الأربعاء 14 مايو 2025

اعتراض صاروخ

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وكالات

أعلن جيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار التي دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفقا لروسيا اليوم.

والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأعلنت الجماعة اليمنية مسؤوليتها عن إطلاقه.

ودوت صفارات الإنذار في عدة أماكن في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيا صوب مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

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