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جهاز الردع يعلن استعادة السيطرة على عدد من السجون والمواقع في طرابلس

06:09 ص الأربعاء 14 مايو 2025

ليبيا

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وكالات

أكد مصدر عسكري بجهاز الردع في العاصمة الليبية، أن قوات الجهاز والوحدات الموالية له استعادت السيطرة على عدد من السجون والمواقع الحيوية في العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر أن السيطرة شملت عددا من المواقع الحيوية ابرزها سجن القضائية ومعسكر النقلية ومقر الأمن الخارجي، وفقا لروسيا اليوم.

وتصاعد حدة الاشتباكات في طرابلس مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، حيث أعلنت قوات الردع استعادة أغلب مقارها التي خسرتها قبل ساعات.

وتدور اشتباكات عنيفة في عدد من المواقع في طرابلس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي، بينها منطقة رأس حسن وشارع الجرابة وجامع الصقع في العاصمة الليبية.

في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الليبي حالة الطوارئ في طرابلس كإجراء احترازي، على خلفية تجدد الاشتباكات المسلحة في عدد من أحياء العاصمة.

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