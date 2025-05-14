ترامب: أستطيع أن أرى نفسي أتعامل مع الرئيس الصيني بشأن صفقة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يستطيع أن يرى نفسه يتعامل مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن صفقة، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال: إن الصين وافقت على دخول الشركات والبضائع الأمريكية إلى أسواقها، وستوقف العوائق أمام التجارة.

وأشار إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بيج نهاية الأسبوع.

وأشاد بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين أمريكا والصين، إذ قال: "أجرينا مفاوضات تجارية إيجابية مع الصين في جنيف".

وأوضح أن بكين وافقت على وقف الفينتانيل ولديها حوافز كبيرة لتنفيذ ذلك.

واتفقت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بعضهما بعضا بشكل مؤقت، في خطوة تعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وينص الاتفاق التجاري على خفض الرسوم الجمركية "المتبادلة" بين البلدين من 125% إلى 10%.

مع ذلك، ستبقى الرسوم الأمريكية بنسبة 20% المفروضة على الواردات الصينية المتعلقة بمادة الفنتانيل سارية، وهو ما يعني أن إجمالي الرسوم على الصين سيستقر عند 30%.

وجاء هذا الاختراق بعد محادثات تجارية حاسمة عقدها ممثلو الولايات المتحدة والصين في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.