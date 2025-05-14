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سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بالأردن

03:32 ص الأربعاء 14 مايو 2025

صاروخ ارشيفية

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وكالات

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن صاروخا مجهول المصدر سقط، مساء الثلاثاء، في محافظة معان جنوب المملكة.

وبين المصدر، أنه لم يتم تحديد مصدر الصاروخ الذي سقط في منطقة صحراوية، مؤكدا أنه لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال فريق من سلاح الهندسة الملكي للتعامل مع مخلفات الصاروخ حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى البدء بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر الصاروخ وملابسات الحادثة، داعيا إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين، كما شدد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية الحوثيون أعلنت مساء الثلاثاء، أنها استهدفت مطار "بن غوريون" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الصاروخ "حقق هدفه بنجاح".

في حين قال الجيش الإسرائيلي، إنه عقب انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وإن صفارات الإنذار دوت وفقا للبروتوكول.

وأظهرت لقطات متداولة هلع المستوطنين في مطار بن غوريون أثناء إطلاق الإنذار بسبب الصاروخ اليمني.

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