40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 40 فلسطينيا، وذلك إثر قصف منازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

قالت مصادر فلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خيمة نازحين في المواصي غرب خان يونس.

وبحسب المصادر، فإن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان، بالإضافة إلى وقوع عددا من المصابين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.