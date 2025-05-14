وفاة أفقر رئيس دولة في العالم بعد صراع مع المرض.. من هو؟



وكالات

أعلن الرئيس الأوروغوياني ياماندو أورسي، وفاة سلفه خوسيه موخيكا الذي كان يطلق عليه لقب أفقر رئيس دولة في العالم.

وكتب أورسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ببالغ الألم والأسى ننعي وفاة زميلنا بيبي موخيكا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أيها الرئيس والناشط والزعيم، شكرا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حبك العميق لشعبك".

كان موخيكا يعاني من سرطان المريء الذي انتشر إلى أعضاء أخرى في جسمه.

ويحظى الرئيس السابق لأوروجواي بالاحترام ليس فقط من قبل السياسيين اليساريين الذين ينتمي إليهم، لكن أيضا من قبل التيار اليميني في البلاد.

ويُطلق على موخيكا لقب أفقر رئيس في العالم، إذ أنه كان يعيش دائما في منزله الريفي، حتى عندما كان رئيسا للدولة، وكان يتبرع براتبه للأعمال الخيرية، ويكتفي بعُشره.