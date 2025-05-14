البديل الألماني يطالب بتفهم موقف روسيا في النقاش حول عقد هدنة في أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتفهم الموقف الروسي، وذلك في إطار النقاش الدائر في ألمانيا حول إمكانية إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبيل جلسة لكتلة الحزب البرلمانية في برلين، قالت زعيمة الحزب أليس فايدل مساء اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن إجراء مفاوضات سلام عقلانية إذا لم يتم أخذ المصالح الأمنية لروسيا أخيرًا بعين الاعتبار.

وأضافت "فايدل"، أن هذا هو جوهر الموضوع منذ سنوات، وهذا أيضًا ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وذكرت أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل لفت منذ ثلاث سنوات إلى ضرورة "عدم تصنيف كل شيء دائمًا إلى خير وشر، بل أن يتم أخيرًا النظر في المصالح الأمنية لروسيا أيضًا".

يذكر أن هذه الحجة المتعلقة بالمصالح الأمنية لروسيا هي ما دأبت موسكو على تقديمها لتبرير الحرب على أوكرانيا.

أما عن الرحلة المشتركة التي قام بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس برفقة قادة كل من فرنسا وبريطانيا وبولندا على متن قطار إلى كييف، فقد وصفتها فايدل بأنها "حدث استعراضي سياسي رمزي".

وكان ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلنوا يوم السبت عن إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة للموافقة على عقد هدنة مع أوكرانيا ابتداء من يوم الاثنين، وهددوا بفرض مزيد من العقوبات في حال عدم الاستجابة.

وردّ بوتين على هذا المطلب بعرض مضاد لإجراء محادثات سلام مباشرة يوم الخميس في تركيا، وقال تينو شروبالا الذي يشارك فايدل في رئاسة حزب البديل إن المفاوضات يجب أن تُجرى من دون شروط مسبقة ومن دون إعلانات عن عقوبات جديدة، لأن الضغط والمطالب الإضافية تعرقل وتمنع المحادثات الجادة، كما جدد شروبالا مطالبة حزبه باستئناف استيراد الغاز من روسيا.