البيت الأبيض يكشف عن أبرز الصفقات مع السعودية بقيمة 600 مليار دولار

القاهرة- مصراوي

أعلن البيت الأبيض عن تفاصيل مجموعة من الصفقات والاستثمارات الكبرى الموقعة بين الولايات المتحدة والسعودية، ضمن حزمة شراكات استراتيجية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، تشمل مجالات الدفاع، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصحة.

وجاءت أبرز الصفقات كالتالي: "صفقة دفاعية قياسية بقيمة 142 مليار دولار، تشمل تزويد السعودية بمعدات أميركية متطورة، إضافة إلى برامج تدريب شاملة للقوات السعودية".

من ضمن الصفقات استثمار سعودي بـ20 مليار دولار عبر شركة DataVolt، لإنشاء مراكز بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية للطاقة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى استثمارات تكنولوجية مشتركة بقيمة 80 مليار دولار، بمشاركة شركات أميركية كبرى مثل Google، وOracle، وUber، وAMD، في البلدين.

ومن ضمن الصفقات أيضًا مشاريع بنية تحتية سعودية تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons، بقيمة 2 مليار دولار. إضافة إلى صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من شركة GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار، وطائرات بوينج 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.

ومن ضمن الصفقات أيضًا، استثمار صحي بـ5.8 مليار دولار من شركة Shamekh IV Solutions، يتضمن إنشاء مصنع في ولاية ميشيجان الأمريكية. إضافة إلى إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، تركز على مجالات الطاقة، والدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، ودعم التحولات التكنولوجية والتنموية في كلا الجانبين.