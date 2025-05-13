أول تعليق من ترامب بعد انتهاء اليوم الأول من زيارته للخليج

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأول من زيارته للمملكة العربية السعودية، بـ"اليوم العظيم"، وذلك في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال" مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى ترامب خلال اليوم الأول من جولته، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، كما شارك في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، الذي شهد حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات أمريكية كبرى.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية قد شهدت توترات في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مما يبرز أهمية زيارة ترامب في تعزيز الروابط الثنائية، وهي الزيارة التي وصفها الرئيس الأمريكي قبل مجيئه بـ"التاريخية".