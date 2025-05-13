مصر ترحب بتصريحات ترامب حول حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل

كتبت- أسماء البتاكوشي

رحبت جمهورية مصر العربية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال زيارته الحالية الى المملكة العربية السعودية، على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، تطلع جمهورية مصر العربية إلى أن تسهم الجولة الخليجية الهامة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والإفراج عن الأسيرة الأمريكي بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، في إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يستحق بالفعل مستقبلا أفضل في أرضه ووطنه.

وتعول جمهورية مصر العربية على قيادة الرئيس ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي، تتويجاً لجهوده التي تهدف إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وتشدد جمهورية مصر العربية على ضرورة مساندة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، لتحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة، تمهيداً لتنفيذ الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار. كما تحث جميع الأطراف على عدم عرقلة هذه الجهود، بما يستجيب لتطلعات وحقوق شعوب المنطقة فى السلام والرخاء والتنمية بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.