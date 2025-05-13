بالأعلام السعودية.. احتفالات عارمة تجتاح سوريا بعد قرار ترامب رفع العقوبات |صور

دمشق - ( د ب أ )

انطلقت في عموم المدن السورية احتفالات جماهيرية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا اليوم الثلاثاء.

وشهدت أغلب المدن السورية مسيرات بالسيارات واحتفال في الشوارع والساحات بالأعلام السورية والسعودية معًا، ابتهاجا برفع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب والمباركة برفع العقوبات.

وخرج المئات في حي الميدان الدمشقي وهم يرددون هتافات مؤيدة للحكومة السورية، وحاملين الأعلام السعودية، تقديرًا لجهود المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات.

وفي مدينة حمص وسط سوريا تجمع المئات من أبناء المدينة في ساحة الساعة الشهيرة وهم يرددون: "ارفع راسك فوق انت سوري حر، الشعب السوري حر، شكرا شكر يا ابن سعود".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي في الرياض، رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

https://x.com/ANn__62/status/1922369701788668294?t=26eWAwFuSy7fKExcC463HA&s=08