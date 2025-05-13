بعد قرار ترامب برفع العقوبات.. سوريا تشكر السعودية وقطر وتركيا

دمشق - ( د ب أ )

اعتبر وزير المالية السوري يسر برنية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء رفع العقوبات عن سوريا، وتطبيع العلاقات معها، خطوة بالغة الأهمية لتعيد سوريا بناء نفسها كدولة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها.

وقال وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قرار رفع العقوبات سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا".

وشكر وزير المالية السوري، "أشقاءنا وأصدقاءنا، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا، وغيرهم، الذين وقفوا وساهموا في القرار الأمريكي، كما نشكر الإدارة الأمريكية على تفهمها للتحديات التي تواجهنا، والشكر موصول للدبلوماسية السورية النشطة التي قادها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين".

وانطلقت في عموم المدن السورية احتفالات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا اليوم الثلاثاء.

وشهدت أغلب المدن السورية مسيرات بالسيارات واحتفال في الشوارع والساحات ابتهاجا برفع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد وساطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالترحيب والمباركة برفع العقوبات.



وقال الكاتب قصي العبد لوكالة الأنباء الألمانية، إن "قرار رفع العقوبات هو الانتصار الثاني على النظام السابق الذي دمر سوريا وكان وراء فرض العقوبات على سوريا، لقد سقط النظام منذ أكثر من 6 أشهر ولكن العقوبات الامريكية بقيت على سوريا رغم زوال أسبابها".

وأضاف: "هذه العقوبات كبلت القيادة والشعب السوري في تحقيق أي تقدم خلال الأشهر الماضية وكانت تخنق الشعب السوري وخاصة من رجال الأعمال السوريين الذين يريدون العودة للمساهمة والمساعدة في إعمار بلدهم".

وخرج المئات في حي الميدان الدمشقي وهم يرددون هتافات مؤيدة للحكومة السورية.