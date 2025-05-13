الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن ودوي صفارات الإنذار في تل أبيب



تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه اعترض مرة أخرى صاروخا أطلق من اليمن، وذلك قبل أن تدوى صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس.

ولم ترد في البداية أي تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار، ووقع الهجوم خلال زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإسرائيل.

وفي الآونة الأخيرة، وبعد أن أصاب صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي اليمنية منطقة بالقرب من مطار بن غوريون في تل أبيب، هاجمت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية.

ومنذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023، يشن الحوثيون بانتظام هجمات على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات تعبيرا عن تضامنهم مع حركة حماس الفلسطينية.

ورد سلاح الجو الإسرائيلي بشكل متكرر بغارات جوية على أهداف تابعة للميليشيا في اليمن.

وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بشكل غير متوقع وقف الهجمات على أهداف الحوثيين، وزعمت سلطنة عمان أنها توسطت في وقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون أيضا استعدادهم العام لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا يزال موقف الحوثيين تجاه إسرائيل ثابتا وعدائيا.