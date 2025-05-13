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ترامب: روبيو سيحضر المحادثات الأوكرانية الروسية المحتملة في تركيا

09:50 م الثلاثاء 13 مايو 2025

كلمة ترامب في المنتدى الأمريكي السعودي

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الرياض - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته للسعودية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيسافر إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف ترامب الاجتماع المحتمل بأنه "مهم للغاية" وأعرب عن تفاؤله إزاء تحقيق "أشياء جيدة".

وبحسب البيت الأبيض، سيرافق روبيو المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وكيث كيلوج.

وطالبت أوكرانيا، بدعم من حلفائها الأوروبيين، أن توافق روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما. واقترح بوتين في رد فعل إجراء مفاوضات مباشرة في تركيا بعد غد الخميس. ووافق زيلينسكي على التحدي وأعلن عن خطط للسفر إلى هناك، رغم أن الكرملين لم يؤكد بعد ما إذا كان بوتين سيحضر.

وذكر ترامب أمس الاثنين، قبل أن يغادر واشنطن متوجها إلى الرياض، إنه يفكر في "السفر" إلى المحادثات بنفسه، وأوضح رغم ذلك أن جدول أعماله مزدحم في الجولة التي يجريها الأسبوع الجاري إلى السعودية وقطر والإمارات.

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