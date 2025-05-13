الحوثيون: مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات بعد خروجه من الخدمة عقب غارات إسرائيلية

صنعاء - (د ب أ)

أكدت جماعة انصار الله (الحوثي)، اليوم الثلاثاء، جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات الجوية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من تعرض المطار لغارات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.

وقال خالد الشايف، مدير مطار صنعاء الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن الفرق الفنية استكملت إعادة تأهيل مدرج المطار، بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء غارات العدوان الإسرائيلي".

وفي السادس من مايو الجاري، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مطار صنعاء الدولي ومحطات الكهرباء في صنعاء، ومصنع إسمنت عمران، متسببة بوقوع خسائر مادية كبيرة.

ونفذت إسرائيل هذا الهجوم الذي استهدف كذلك ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، ومصنع أسمنت باجل، في محافظة الحديدة، غربي البلاد، رداً على هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استهدف محيط مطار بن جوريون في إسرائيل.

ويعد مطار صنعاء المنفذ الجوي الوحيد لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وتشغل منه رحلات محدودة أسبوعياً إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.





